Санкції та відхід інвесторів: ринок акцій у Росії обвалився на 43%
Індекс Московської біржі за 2022 рік впав на 43%, що пов'язано із введенням проти Росії великого пакета санкцій від багатьох країн
Про це повідомляє Коммерсантъ.
Індекс Мосбіржі за 2022 рік впав на 43%, з 3787,29 до 2154,12 пунктів. Доларовий індекс РТС знизився на 39,18%, опустившись із 1595,76 до 970,60 пункту.
Падіння ринку акцій у Росії пов'язане з множинними санкціями та відходом із країни закордонних компаній та інвесторів на тлі вторгнення армії РФ в Україну.
За підсумками торгової сесії 24 лютого індекс Мосбіржі впав на 33,28%. Попереднього разу рекордне значення з обвалу було досягнуто 28 жовтня 1997 року, коли індекс Мосбіржі за день упав на 20,81%.
- Нагадаємо, що російські олігархи втратили майже 95 мільярдів доларів у 2022 році через санкції ЄС, накладені на них після нападу Росії на територію України.
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