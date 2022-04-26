Державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу у Комітеті Сенату США із закордонних справ посперечався зі сенатором, який є прихильником нейтрального статусу України.



Законодавець вважає, що Росія могла напасти на Україну саме через те, що США підтримували її членство в НАТО. На думку сенатора, нейтральний статус України допоміг би зараз завершити війну з РФ.



У відповідь держсекретар Блінкен сказав: "Ці рішення приймають самі українці (щодо НАТО. - Ред.). Ми маємо зробити, щоб у цієї країни були можливості боротися з агресію РФ та зміцнити свої позиції за столом переговорів. Якщо це відбудеться, то ми підтримаємо позицію України, якщо вона погодиться брати участь у цих переговорах".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb