Рішення про вступ до НАТО прийматимуть самі українці. Держсекретар США посперечався зі сенатором-прихильником нейтрального статусу України
Ентоні Блінкен заявив, що США підтримають рішення України про нейтральність, якщо воно буде. Однак він наголосив, що це вирішуватимуть лише українці
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу у Комітеті Сенату США із закордонних справ посперечався зі сенатором, який є прихильником нейтрального статусу України.
Законодавець вважає, що Росія могла напасти на Україну саме через те, що США підтримували її членство в НАТО. На думку сенатора, нейтральний статус України допоміг би зараз завершити війну з РФ.
У відповідь держсекретар Блінкен сказав: "Ці рішення приймають самі українці (щодо НАТО. - Ред.). Ми маємо зробити, щоб у цієї країни були можливості боротися з агресію РФ та зміцнити свої позиції за столом переговорів. Якщо це відбудеться, то ми підтримаємо позицію України, якщо вона погодиться брати участь у цих переговорах".
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