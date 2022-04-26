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Рішення про вступ до НАТО прийматимуть самі українці. Держсекретар США посперечався зі сенатором-прихильником нейтрального статусу України

26 квітня, 2022 вiвторок
22:44
Світ Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен заявив, що США підтримають рішення України про нейтральність, якщо воно буде. Однак він наголосив, що це вирішуватимуть лише українці

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу у Комітеті Сенату США із закордонних справ посперечався зі сенатором, який є прихильником нейтрального статусу України. 

Законодавець вважає, що Росія могла напасти на Україну саме через те, що США підтримували її членство в НАТО. На думку сенатора, нейтральний статус України допоміг би зараз завершити війну з РФ.

У відповідь держсекретар Блінкен сказав: "Ці рішення приймають самі українці (щодо НАТО. - Ред.). Ми маємо зробити, щоб у цієї країни були можливості боротися з агресію РФ та зміцнити свої позиції за столом переговорів. Якщо це відбудеться, то ми підтримаємо позицію України, якщо вона погодиться брати участь у цих переговорах".

  • 26 квітня глава міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що двері НАТО для України відкриті, але розмови про це передчасні.
  • 25 квітня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук сказав, що Україна не вноситиме поправок до Конституції щодо курсу на членство в НАТО.
  • 29 березня у Стамбулі відбулися перемовини України з РФ, під час яких обговорили міжнародні гарантії безпеки для України, припинення вогню для вирішення гуманітарних проблем і питання поводження з полоненими відповідно до міжнародних конвенцій.
  • 29 березня на перемовинах з Росією в Стамбулі українська делегація запропонувала нову систему гарантій безпеки для України за участі країн-членів Радбезу ООН та інших держав. 
  • 30 березня радник ОП Михайло Подоляк заявив, що Договір про безпеку України буде винесено на референдум лише після виведення російських військ з території України.
  • 23 квітня Михайло Подоляк повідомив, що переговори про гарантії безпеки для України з країнами-партнерами можуть завершитися впродовж тижня

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Новини
війна з Росією
НАТО
Ентоні Блінкен
нейтральний статус
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