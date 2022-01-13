Ризик війни в Європі зараз найвищий за останні 30 років, - голова МЗС Польщі

Про це Збігнєв Рау заявив у четвер, 13 січня, на відкритті засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.



"Очевидно, що ризик виникнення війни в регіоні ОБСЄ наразі вищий, ніж будь-коли за останні 30 років", - сказав він.



За його словами, держави-учасниці ОБСЄ сьогодні стикаються з різноманітними загрозами миру та безпеці.



"Затяжні конфлікти, військова конфронтація, радикалізація, тероризм разом з ерозією режиму контролю за озброєннями, наслідки пандемії COVID-19, значні порушення основних прав та свобод ведуть до зростання невизначеності, непередбачуваності, фрагментації та зростання страхів у наших суспільствах", - заявив чинний голова ОБСЄ.



Збігнєв Рау зазначив, що все це становить виклики для ОБСЄ, яка намагається вигнати війну з Європи. Інструментами для цих спроб ОБСЄ є фундаментальні засади статуту ООН, Гельсінський заключний акт, Паризька хартія для Нової Європи.



Нагадаємо, з 1 січня 2022 року Польща перейняла головування в ОБСЄ від Швеції.

Генсек НАТО після переговорів з РФ щодо України заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з Росією.

У Путіна назвали невдалими переговори із США та НАТО 10 і 12 січня щодо "гарантій безпеки" та напруження навколо України, а в Міноборони Росії заявили, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища.

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