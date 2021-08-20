РНБО запровадила санкції проти причетних до обшуків і затримання кримських татар у Криму

Про це передає СБУ.

Зазначається, за пропозицією СБУ, санкції РНБО застосують до 6 фізосіб і однієї юридичної особи – Слідчого ізолятора №1 по Криму та Севастополю, які причетні до порушень фундаментальних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях.

Очільник спецслужби Іван Баканов наголосив, що Україна має реагувати на чергові обшуки і затримання кримських татар у Криму, які є порушеннями норм міжнародного права і переслідуваннями корінного народу з боку окупаційної влади.



Нагадаємо, ФСБ окупантів приходила з обшуками до 5 будинків кримських татар в окупованому Криму. 5 кримських татар затримали російські окупанти.

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