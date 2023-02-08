Робоча група повторно розгляне можливість позбавити Бойка звання Героя України

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 7 лютого.

Як сказав Шмигаль, ще в грудні він доручив Мін’юсту і першій віцепрем’єрці напрацювати зміни до законодавства. Прем’єр пояснив, що міжвідомча робоча група, серед якої були представники уряду, НАЗК, СБУ, НАБУ, ГПУ й інших органів, дійшла висновку, що "через колізію чинного законодавства деяких діячів станом на сьогодні не можливо позбавити вищих державних нагород".

"Це доручення виконано, і сьогодні уряд схвалив відповідний проєкт закону. Він передбачає, що накладення санкцій на особу дає підстави для позбавлення її державних нагород", – додав Шмигаль.

Читайте також: Юрій Бойко. Що не так з Героєм України і найбільшим улюбленцем Путіна

Він також сказав, що уряд дав робочій групі доручення повторно розглянути питання щодо позбавлення Юрія Бойка звання Герой України та винести пропозиції на розгляд РНБО одночасно з набуттям чинності згаданого законопроєкту.