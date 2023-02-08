Робоча група повторно розгляне можливість позбавити Бойка звання Героя України
Уряд доручив робочій групі повторно розглянути питання щодо позбавлення колишнього керівника фракції "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка звання Герой України
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 7 лютого.
Як сказав Шмигаль, ще в грудні він доручив Мін’юсту і першій віцепрем’єрці напрацювати зміни до законодавства. Прем’єр пояснив, що міжвідомча робоча група, серед якої були представники уряду, НАЗК, СБУ, НАБУ, ГПУ й інших органів, дійшла висновку, що "через колізію чинного законодавства деяких діячів станом на сьогодні не можливо позбавити вищих державних нагород".
"Це доручення виконано, і сьогодні уряд схвалив відповідний проєкт закону. Він передбачає, що накладення санкцій на особу дає підстави для позбавлення її державних нагород", – додав Шмигаль.
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Він також сказав, що уряд дав робочій групі доручення повторно розглянути питання щодо позбавлення Юрія Бойка звання Герой України та винести пропозиції на розгляд РНБО одночасно з набуттям чинності згаданого законопроєкту.
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- Після того, як петиція про позбавлення Бойка звання Героя, ініційована лейтенантом ЗСУ Андрієм Гайдаєм, набрала 25 тисяч голосів, Зеленський відповів, що проконсультується з цього питання зі Шмигалем.
- Як стало відомо згодом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів, що наразі немає достатніх підстав для позбавлення колишнього очільника проросійської ОПЗЖ цього звання
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