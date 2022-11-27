Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у facebook.

"Станом на кінець тижня нам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми. Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%. Понад 1000 фахівців щоденно працюють над ремонтом мереж", - написав він.

Він також нагадав, що ЄБРР та Нідерланди виділяють НЕК "Укренерго" 372 млн євро для оперативного ремонту пошкоджень від атак РФ. Крім того, Норвегія виділяє НАК "Нафтогаз України" 200 млн євро для закупівлі газу. Ще 300 млн євро на ці цілі виділяє ЄБРР, а Кабмін передав Нафтогазу 12,7 млрд грн на додаткові закупівлі газу в наші сховища.

Шмигаль зауважив, що із 4 тис. Пунктів незламності частина вже працює повною мірою, інші ж розгортають роботу.

Очільник уряду також підсумував міжнародну фінансову допомогу Україні за тиждень. Зокрема, на рахунки надійшло 2,5 млрд євро від Євросоюзу, а Канада випустила облігації на 500 млн доларів, кошти від розміщення яких передадуть Україні.

Європарламент проголосував за виділення Україні 18 млрд євро допомоги у 2023 році, а США оголосили про виділення 4,5 млрд доларів для фінансування бюджету. Ще 200 млн євро допомоги виділяють Нідерланди та 100 млн євро — Франція.

Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".

24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після аварійного відключення трьох українських АЕС, їхню роботу в українській енергомережі мають відновити до кінця доби

Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про відновлення електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в усіх регіонах.

Проте гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що відновити електропостачання по всій країні вдасться не одразу, адже після обстрілів система не може вийти на базовий рівень споживання та генерації в один момент.

25 листопада стало відомо, що У Києві 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення електроенергії.

Раніше повідомлялося, що у неділю, 27 листопада, в західних областях України триватимуть відключення електроенергії.

Станом на 11:00 27 листопада дефіцит потужності в Україні становить 20%. Наразі виробники енергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання.

27 листопада у Київській області запровадили екстрені відключення світла, енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

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