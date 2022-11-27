Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Роботу української енергосистеми стабілізували, - Шмигаль

Роботу української енергосистеми стабілізували, - Шмигаль

27 листопада, 2022 неділя
15:48
Економіка Денис Шмигаль

На кінець тижня енергетики стабілізували роботу енергосистеми, однак залишається дефіцит потужності на рівні 20%

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у facebook.

"Станом на кінець тижня нам вдалося стабілізувати роботу енергосистеми. Дефіцит потужностей залишається на рівні близько 20%. Понад 1000 фахівців щоденно працюють над ремонтом мереж", - написав він.

Він також нагадав, що ЄБРР та Нідерланди виділяють НЕК "Укренерго" 372 млн євро для оперативного ремонту пошкоджень від атак РФ. Крім того, Норвегія виділяє НАК "Нафтогаз України" 200 млн євро для закупівлі газу. Ще 300 млн євро на ці цілі виділяє ЄБРР, а Кабмін передав Нафтогазу 12,7 млрд грн на додаткові закупівлі газу в наші сховища.

Шмигаль зауважив, що із 4 тис. Пунктів незламності частина вже працює повною мірою, інші ж розгортають роботу.

Очільник уряду також підсумував міжнародну фінансову допомогу Україні за тиждень. Зокрема, на рахунки надійшло 2,5 млрд євро від Євросоюзу, а Канада випустила облігації на 500 млн доларів, кошти від розміщення яких передадуть Україні.

Європарламент проголосував за виділення Україні 18 млрд євро допомоги у 2023 році, а США оголосили про виділення 4,5 млрд доларів для фінансування бюджету. Ще 200 млн євро допомоги виділяють Нідерланди та 100 млн євро — Франція.

  • Нагадаємо, 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України, били по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях. Генштаб звітує, що російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".
  • 24 листопада міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що після аварійного відключення трьох українських АЕС, їхню роботу в українській енергомережі мають відновити до кінця доби 
  • Згодом заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив про відновлення електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в усіх регіонах.
  • Проте гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що відновити електропостачання по всій країні вдасться не одразу, адже після обстрілів система не може вийти на базовий рівень споживання та генерації в один момент.
  • 25 листопада стало відомо, що У Києві 50% житлового фонду працює в режимі аварійного відключення електроенергії.
  • Раніше повідомлялося, що у неділю, 27 листопада, в західних областях України триватимуть відключення електроенергії.
  • Станом на 11:00 27 листопада дефіцит потужності в Україні становить 20%. Наразі виробники енергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання.
  • 27 листопада у Київській області запровадили екстрені відключення світла, енергетики роблять усе можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

газ
війна з Росією
Енергія
Денис Шмигаль
Читайте також:
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
25 листопада, 2022 п'ятниця
Червона лінія: Подробиці таємних переговорів Байдена і Сі щодо України
Агія Загребельська
Автор Агія Загребельська
26 листопада, 2022 субота
Табір диктаторів на чолі з КНР розпочав "хрестовий похід" до відновлення світового тоталітаризму
26 листопада, 2022 субота
На Володимира Макея покладали надію на діалог із Заходом: журналіст білоруської служби Радіо Свобода про раптову смерть міністра МЗС Білорусі
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.43
  • EUR
    Купівля 40.18
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
27 листопада
16:59
Макей і Лукашенко
Голову білоруського МЗС Макея отруїла ФСБ. Наляканий Лукашенко оновив свою охорону, - російський опозиціонер Невзлін
16:55
Тібо Куртуа
ЧС-2022: Бельгія несподівано програла Марокко
16:35
Ексклюзив
Протести в Ірані стають організованішими, - іранський оглядач Міан
16:35
світло
Через "обстріл" околиць Шебекіно в місті частково зникло світло та вода
16:23
Американський астронавт Скотт Келлі
Американський астронавт Скотт Келлі приїхав в Україну
16:06
OPINION
Зоя Казанжи
Зерна, вкинуті у 2004-му, проросли у 2014 році. І дали свої плоди у 2022-му
16:03
Оновлено
Зоря - Минай, УПЛ
УПЛ: "Зоря" не втримала перемогу над "Минаєм", результати інших матчів 15-го туру
15:57
Вирва на дитячому майданчику після обстрілів Донеччини
Росіяни обстріляли Курахове на Донеччині, двоє людей загинули
15:51
Маріуполь
У Маріуполі окупанти зносять будинки в історичній частині міста
15:48
Жан Беленюк
Беленюк захистив титул чемпіона України з греко-римської боротьби
15:33
Лукашенко
Лукашенко заявив, що США "забороняють" Україні вести переговори з РФ
15:24
Dragon SpaceX
Ракетоносій Falcon 9 прибув на Міжнародну космічну станцію
15:19
Василь Портяк
Спілка письменників приймає твори на здобуття Міжнародної літературної премії імені Василя Портяка
15:17
Brimstone
У міністерстві оборони Британії підтвердили передачу Україні ракет Brimstone 2
15:14
росія мобілізація орки окупанти
В російському Курську збирають собачу шерсть на шкарпетки для військових
14:54
Іван Федоров, мер Мелітополя
За винагороду в 500 тис. рублів: у Мелітополі окупанти шукають українських партизан
14:51
У Шанхаї масові протести
У Шанхаї масові протести проти жорстких обмежень через COVID-19
14:40
Петро Порошенко
Порошенко на Sky News: Ми не дозволимо Путіну диктувати нам, яким буде майбутнє України
14:37
ракета
Росіяни випустили по Україні близько 4 тис. ракет, - Ігнат
14:22
Небезпека чадного газу
Небезпека чадного газу: МОЗ України оприлюднило пам'ятку щодо можливої загрози отруєння
14:19
Oshkosh
Україна отримала від Німеччини 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh
14:08
Оновлено
Збірна Іспанії
ЧС-2022: Результати усіх матчів та розклад трансляцій 27 листопада
14:08
Ексклюзив
лукашенко з путіним
Навряд чи в Кремлі готові ліквідувати Лукашенка, - Тетерук
14:04
OPINION
Тетяна Мокріді
Московська церква — це як "колорадська" стрічка
14:03
Steam побив рекорд по онлайну - одночасно на платформу зайшов 31 млн користувачів
13:54
Кейшер Фуллер та Юкі Сома (ліворуч)
Коста-Рика перемогла Японію на ЧС-2022 з футболу
13:49
в центрі для біженців масово отруїлися українці
У Польщі в центрі для біженців масово отруїлися українці
13:46
ожеледиця сніг дорога
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли чекати на похолодання
13:20
Росіяни обстріляли Донеччину, є поранений у Авдіївці
13:16
Жовта стрічка
У тимчасово окупованому Сімферополі активісти нагадали, кому належить Крим насправді
13:11
Оновлено
Дві ракети влучили в Кривий Ріг
Дві ракети влучили в Кривий Ріг: пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та приватні будинки
13:06
Ердоган і Путін
У Кремлі відреагували на звинувачення Ердогана у недотриманні домовленостей щодо Сирії
13:05
Представниця України на "Дитячому Євробаченні 2018" записала пісню про знеструмлений Київ
Представниця України на "Дитячому Євробаченні - 2018" записала пісню про знеструмлений Київ
12:59
Ексклюзив
Зранку росіяни розпочали штурмові дії навколо Авдіївки, - голова міської ВА Барабаш
12:46
Херсон
У 5% херсонців уже є світло, росіяни продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру
12:39
Гаель Ондуа (праворуч)
ФІФА відмовилася карати гравця збірної Камеруну через російський прапор на ЧС-2022
12:36
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин хоче створити армію з найбільшим ядерним потенціалом у світі, - Reuters
12:34
наслідок вчорашньої атаки по Дніпру
Внаслідок вчорашньої атаки по Дніпру загинула одна людина
12:14
Віктор Орбан
Нам потрібна суверенна Україна, щоб Росія ніколи не загрожувала Європі, - Орбан
12:12
Руслан Стефанчук
Близько 10 нардепів, які втекли з України, Рада позбавить мандату, - Стефанчук
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV