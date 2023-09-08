Роналду заявив про закінчення епохи суперництва з Мессі

Про це повідомляє SAPO.

За словами Роналду, він і Мессі не друзі, але колеги, які поважають один одного.

"Суперництво завершилося. Було здорово, глядачам сподобалося. Якщо ви любите Роналду, ви не повинні ненавидіти Мессі. Вони обидва дуже хороші, вони змінили історію футболу. Нас поважають у всьому світі, це найголовніше. Він йде своїм шляхом, а я - своїм. Судячи з того, що я бачив, у нього все добре. Я не бачу це як конкуренцію. Ми ділили сцену 15 років і в підсумку стали, нехай не друзями, але колегами, які поважають один одного", - сказав Кріштіану Роналду.

Кріштіану Роналду

З січня 2023 року Кріштіану Роналду грає за саудівський "Аль-Наср". Форвард вже зіграв 24 матчі, забив 20 м'ячів і віддав 7 результативних передач за цей клуб.

38-річний португалець виграв арабську Лігу чемпіонів. Проте вперше за 20 років не був номінований на "Золотий м'яч".

Ліонель Мессі