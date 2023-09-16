Рош га-Шана в Умані: скільки іноземців приїхало, як реагують на повітряну тривогу, що робить поліція України та Ізраїлю

Лише за останню добу їх прибуло понад 10 тисяч. Про це з місця події передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Богослужіння відбуваються фактично безперервно. Навіть під час повітряної тривоги.

Безпекою прочан спільно опікуються українські та ізраїльські правоохоронці.

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Діють спеціальні пропускні пункти. Також у місті не продається спиртне.

"Районною військовою адміністрацією були введені ряд заборон, зокрема на продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв у районі паломництва. У місті Умані заборонили продавати піротехнічні вироби, було встановлено до 10 контрольно-пропускних пунктів. В основному вилучався алкоголь, який паломники намагалися пронести і провезти на територію паломництва. Виявлялися й наркотичні засоби. Це речовини, які схожі на канабіс", - розповіла телеканалу "Еспресо" речниця Національної поліції у Черкаській області Зоя Вовк.