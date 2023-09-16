Рош га-Шана в Умані: скільки іноземців приїхало, як реагують на повітряну тривогу, що робить поліція України та Ізраїлю
Станом на суботу, 16 вересня 2023 року, до святкування єврейського Нового року Рош га-Шана у місті Умані Черкаської області долучилося 35 тисяч прочан-хасидів
Лише за останню добу їх прибуло понад 10 тисяч. Про це з місця події передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
Богослужіння відбуваються фактично безперервно. Навіть під час повітряної тривоги.
Безпекою прочан спільно опікуються українські та ізраїльські правоохоронці.
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Діють спеціальні пропускні пункти. Також у місті не продається спиртне.
"Районною військовою адміністрацією були введені ряд заборон, зокрема на продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв у районі паломництва. У місті Умані заборонили продавати піротехнічні вироби, було встановлено до 10 контрольно-пропускних пунктів. В основному вилучався алкоголь, який паломники намагалися пронести і провезти на територію паломництва. Виявлялися й наркотичні засоби. Це речовини, які схожі на канабіс", - розповіла телеканалу "Еспресо" речниця Національної поліції у Черкаській області Зоя Вовк.
- Єврейський Новий рік Рош га-Шана у 2023 році розпочався із заходом сонця у п'ятницю, 15 вересня, і триватиме до неділі, 17 вересня. На цей час Умань приймає найбільшу в році кількість прочан-хасидів.
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