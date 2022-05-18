Росії потрібна Україна, але без українців. Світ недооцінив агресію божевільного чоловіка. Геноцид має бути зупинений, - Володимир Кличко

Про це повідомляє Piers Morgan Uncensored.

"Можу сказати, що це найважливіша битва у нашому житті, житті всіх українців. І навіть зараз ідуть бої, щодня та щоночі вони завдають ракетних ударів з Білорусі та Росії, щоб знищити наші життя. Мова про життя українців, які пов’язали себе з демократичними цінностями. Світ недооцінив анексію Криму та підтримку сепаратистських рухів в Луганській та Донецькій областях, і Росія продовжує захоплення нашої країни. Очевидно, Росії потрібна Україна. Але, як бачимо, їх цікавить Україна без українців. Саме тому вбивають цивільних: різанини, бомбардування житлових кварталів забороненими фосфорними та касетними бомбами. І це продовжується", - сказав Володимир Кличко.

Український боксер також зізнався, що бував у Бучі та бачив злочини РФ на власні очі.

"Я був у Бучі – бачив все на власні очі. Бачив закатованих цивільних із зав’язаними за спиною руками. Їх вбивали пострілами у потилицю – страчували. Постраждало так багато дітей: убито або поранено понад 1000 людей. Ми не знаємо точних цифр, адже постійно знаходимо нові місця масових страт. Ми не знаємо точних цифр, адже кількість постраждалих зростає щодня. Світ просто недооцінив агресію цього божевільного чоловіка. І зараз ми бачимо наслідки. Геноцид українського народу має бути зупинений. Світ не має боятись думати про це слово чи боятись його вимовляти. Це відбувається в Україні, Маріуполь знищений повністю. Ми просто сподіваємось, що ця війна буде зупинена за допомоги вільного світу", – сказав Кличко.

13 квітня ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко порівняв злочини Володимира Путіна з нацистами Адольфа Гітлера.

1 травня Кличко назвав війну в Україні геноцидом та наголосив, що імена російських катів задокументовані

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