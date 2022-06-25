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Росії потрібні іншого типу санкції, які б не дозволяли Путіну витрачати валюту, - громадський діяч Невзлін

25 червня, 2022 субота
17:44
Економіка санкції проти Росії

Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін вважає, що потрібно повністю ізолювати Росію від імпорту або ввести податок по всьому світу на операції, що пов'язані з російськими товарами

Леонід Невзлін зазначив, що, готуючи санкції Путіну та його режиму, потрібно робити не стандартний економічний та політичний, політологічний чи історичний аналіз, а найбільш важливий - психологічний аналіз мафії на основі вже існуючих досліджень, у тому числі тих потужних мафій, які не обов'язково приходили до влади.

"Економічні санкції без сумніву завдають удару, особливо, якщо вони продумані. Але не такі, до прикладу, що обмежують експорт і дають Путіну можливість заробляти не менше грошей, продаючи ті самі ресурси зі знижкою, але у більшому обсязі та в інші місця. А такі санкції, які не дозволяють йому нічого отримувати по імпорту, саме туди треба було спрямувати свої зусилля Європі та світу. Тобто ізолювати Росію від імпорту повністю або ввести на всі операції, що пов'язані з російськими товарами, податок у всьому світі. Наприклад, 5-10% на будь-яке придбання або продаж російських товарів" – зауважив громадський діяч.

Невзлін зазначив, що потім би ці гроші були спрямовані або на війну, тобто на закупівлю озброєння, а це зараз найважливіше, або ці гроші відкладали на відновлення економіки України.

"Сьогоднішні санкції, без сумніву, мають свій ефект, як персональний, так і загальний.  Вони вводяться по зрозумілому для європейців та американців плану. Але знову повторю, це зовсім не те, що потрібно робити у ситуації з Путіним. Або ж треба було відразу його готувати до сильного удару, або вводити іншого типу санкції. Не ті,  що обмежують його накопичувати та отримувати валюту, а такі, щоб не дозволяли йому її витрачати. Тобто не дозволяли йому нічого отримувати за цю валюту, тому що на внутрішньому ресурсі у сфері військових дій він довго не протримається" – пояснив Невзлін.

  • 21 червня очільниця МЗС Британії оголосила про підготовку нових санкцій проти РФ
  • 22  червня Ірландія заморозила активи на суму €1,72 млрд, які пов'язують з російськими фізичними та юридичними особами, які перебувають під санкціями
  • 23 червня уряд Великої Британії заявив про запровадження проти Росії нових санкцій, які стосуються експорту товарів і технологій нафтопереробної та авіаційної галузей, а також використання у РФ фунта стерлінгів і банкнот ЄС
  • На саміті ЄС  23–24 червня у Брюсселі  лідери організації обговорили новий пакет санкцій проти Російської Федерації
  • 24 червня сенат Канади схвалив законопроєкт прем'єр-міністра Трюдо, який передбачає можливість конфіскації російських активів
  • 25 червня голова парламенту Молдови Ігор Гросу заявив, що Молдова підтримає санкції проти Росії, які ЄС планує продовжити

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