Росії потрібні іншого типу санкції, які б не дозволяли Путіну витрачати валюту, - громадський діяч Невзлін

Леонід Невзлін зазначив, що, готуючи санкції Путіну та його режиму, потрібно робити не стандартний економічний та політичний, політологічний чи історичний аналіз, а найбільш важливий - психологічний аналіз мафії на основі вже існуючих досліджень, у тому числі тих потужних мафій, які не обов'язково приходили до влади.



"Економічні санкції без сумніву завдають удару, особливо, якщо вони продумані. Але не такі, до прикладу, що обмежують експорт і дають Путіну можливість заробляти не менше грошей, продаючи ті самі ресурси зі знижкою, але у більшому обсязі та в інші місця. А такі санкції, які не дозволяють йому нічого отримувати по імпорту, саме туди треба було спрямувати свої зусилля Європі та світу. Тобто ізолювати Росію від імпорту повністю або ввести на всі операції, що пов'язані з російськими товарами, податок у всьому світі. Наприклад, 5-10% на будь-яке придбання або продаж російських товарів" – зауважив громадський діяч.



Невзлін зазначив, що потім би ці гроші були спрямовані або на війну, тобто на закупівлю озброєння, а це зараз найважливіше, або ці гроші відкладали на відновлення економіки України.



"Сьогоднішні санкції, без сумніву, мають свій ефект, як персональний, так і загальний. Вони вводяться по зрозумілому для європейців та американців плану. Але знову повторю, це зовсім не те, що потрібно робити у ситуації з Путіним. Або ж треба було відразу його готувати до сильного удару, або вводити іншого типу санкції. Не ті, що обмежують його накопичувати та отримувати валюту, а такі, щоб не дозволяли йому її витрачати. Тобто не дозволяли йому нічого отримувати за цю валюту, тому що на внутрішньому ресурсі у сфері військових дій він довго не протримається" – пояснив Невзлін.

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