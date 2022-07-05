Росії у світі стає менше, але агентів впливу більш ніж достатньо, - Павло Клімкін

Дипломат поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Російські позиції слабкі - Росії стає все менше. Ситуація в Узбекистані щодо суверенітету в Каракалпакстані тому підтвердження. Росії стає менше, Туреччини та Китаю все більше. Хоча агентів російського впливу ще більш ніж достатньо", зазначив Клімкін.

Дипломат наголосив, що Росія взагалі може втрати свої авторитетні позиції в Центральній Азії.

"У Таджикистані так само зростає можливість перезавантаження, наступу талібів, наступу внутрішніх сил, поєднання цих наступів. І там стоять російські війська. Тобто Росія взагалі може втратити свої позиції в Центральній Азії й перестати бути ключовим гравцем. Розподіл сил зміниться - буде Китай, Туреччина, Захід, Індія. Але Росія буде не в першій лізі. Для РФ це буде катастрофою", - пояснив Клімкін.

Дипломат додав, що Режим Путіна перебуває в знервованому стані.

"Каспій для Російської Федерації є критично важливим. Якщо РФ стане менше у Центральній Азії, на Кавказі, в Україні, тоді виникає питання, а де Росії більше? Російський режим знервований через втрату своїх позицій у Центральній Азії", - зауважив Павло Клімкін.

4 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав 2 варіанти падіння режиму Путіна в Росії.

5 липня стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відмовився відвідати РФ на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb