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Узбекистан пішов на поступки після масових протестів щодо суверенітету в Каракалпакстані

4 липня, 2022 понедiлок
11:50
Світ Узбекистан, Каракалпакстан, протести

У понеділок, 4 липня, парламент Узбекистану вніс зміни до проєкту конституції та зберіг суверенітет Каракалпакстану

Про це повідомляє DW

Парламент Узбекистану на тлі масових протестів у Каракалпакстані прийняв рішення зберегти положення про суверенітет регіону та його право на відокремлення. Відповідне рішення було ухвалено 4 липня. 

"Президент Республіки Узбекистан Шавкат Мірзієєв на зустрічі з депутатами парламенту та представниками громадськості Каракалпакстану наголосив на необхідності врахувати всі пропозиції. Статті 70, 71, 72, 74 та 75 конституції залишено без змін, а чинні норми збережено", - заявили у парламенті.

Протести в адміністративному центрі Каракалпакстану Нукусі спалахнули 1 липня через проєкт поправок до конституції Узбекистану, якими пропонувалося виключити із основного закону положення про суверенітет Каракалпакстану та право його народу на відокремлення на підставі результатів референдуму.

За повідомленням прокуратури Узбекистану, внаслідок сутичок протестувальників з силовиками загинуло 18 осіб.  

У грудні 1990 року парламент Каракалпакстану ухвалив декларацію про державний суверенітет. 1993 року парламентарі підписали договір про входження до складу Узбекистану на 20 років з правом виходу за підсумками референдуму.

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Конституція
Узбекистан
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