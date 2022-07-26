Росія буде намагатись зірвати зернову угоду та покласти відповідальність за це на Україну, - аналітик Бурковський

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Вивезення зерна з українських портів та виконання угоди буде залежати від того, наскільки швидко будуть затверджені маршрути. Ці маршрути мають бути затверджені усіма сторонами. Також потрібно затвердити склад спільного координаційного центру та інспекційних груп, які будуть оглядати та перевіряти всі судна. Все це технічні питання, але вони повинні бути вирішені", - пояснив Бурковський

Аналітик переконаний, що Росія буде затягувати розв'язання технічних питань угоди.

"Я вважаю, що Росія буде затягувати розв'язання технічних питань для того, щоб зірвати угоду та перекласти відповідальність за це на Україну. Такі ризики щодо зернової угоди в нас будуть існувати в найближчі 30 днів", - додав він.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Перше відвантаження експортного українського зерна, яке тривалий час блокували російські окупанти, очікувалось у найближчі 3-4 доби у порту Чорноморськ, що в передмісті Одеси.

Та вже наступного дня, 23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по морському порту Одеси поблизу зернового терміналу. Весь світ одностайно засудив дії Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb