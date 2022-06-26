Росія дістає запаси старої зброї та розконсервовує склади у Білорусі, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що саме кількість російської зброї для нас матиме значення
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росія переходить на використання запасів зброї, яку розконсервували у Білорусі. Підіймає запаси старої зброї, які були у них на базах зберігання. Ця кількість для нас матиме значення", - зауважив Згурець.
Також Сергій Згурець додав, що ми не маємо ігнорувати цей застарілий потенціал РФ і свою оборону вибудовувати саме з цих реалій.
"Попри низьку якість особового складу, попри застарілість військової російської зброї - все це в купі створює навалу, яка має для нас загрозу. Очікуємо саміт НАТО. На ньому буде обговорена нова концепція безпеки Альянсу. Ця концепція не може бути реалізована без участі й допомоги Україні", - наголосив Згурець.
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