Росія формально не оголошувала війну Україні, це означає, що їхні військові не підпадають під захист Женевських конвенцій, – Валерій Чалий
Надзвичайний і Поважний посол України Валерій Чалий зауважив, що усі російські військові, які беруть участь у цій війні, стають злочинцями світового рівня
"Росія цього недооцінює, вони думають, що ізолюються, обставляться ядерними ракетами й ніхто їх не буде чіпати. Може, й так. Проте жити, як би хотілось, вони уже не зможуть", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Чалий наголосив: "Я б хотів для майбутнього світу, щоб Росію судили в Гаазі на очах у всьому світу. Так як це був Нюрнберзький процес. Інакше ця історія може повторюватись. І судити треба не тільки Путіна, там є великий список злочинців: і у вищому керівництві, і в Держдумі, і у верхній палаті. Це тисячний список".
Також він зауважив, що кожна країна уже відкриває свій "Нюрнберг" над Росією.
"В Німеччині, в Іспанії – це все дасть свій результат. І зробити такий процес як був нюрнберзький можливо, якщо світова коаліція переможе Росію", – додав експерт.
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