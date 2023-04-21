Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я думаю, що зараз Росія все-таки готується до оборонних операцій. Не до стратегічної оборони, оскільки Путін не затвердить такий план. Не знаю чи в Росії готується наказ про заходи підготовки до оборонних операцій, але те, що відбувається на Півдні, дуже схоже на підготовку Росії до оборони. Очевидно, що вони намагаються створити на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя глибоко ешелоновану оборону", - пояснив Самусь

Військовий експерт наголосив, що Росія буде продовжувати вести приховані мобілізаційні заходи

"Росія буде намагатись нарощувати свої мобілізаційні резерви. Мобілізованих будуть готувати для того, щоб вони заповнювали ці плани щодо оборони. І для цього їм потрібна реально велика кількість мобілізованих, оскільки лінія фронту досить велика", - додав він.