Росія готується до оборонних операцій на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя, - військовий експерт Самусь
Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що всі дії РФ вказують на те, що росіяни готуються до оборони на тимчасово окупованих територіях України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я думаю, що зараз Росія все-таки готується до оборонних операцій. Не до стратегічної оборони, оскільки Путін не затвердить такий план. Не знаю чи в Росії готується наказ про заходи підготовки до оборонних операцій, але те, що відбувається на Півдні, дуже схоже на підготовку Росії до оборони. Очевидно, що вони намагаються створити на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя глибоко ешелоновану оборону", - пояснив Самусь
Військовий експерт наголосив, що Росія буде продовжувати вести приховані мобілізаційні заходи
"Росія буде намагатись нарощувати свої мобілізаційні резерви. Мобілізованих будуть готувати для того, щоб вони заповнювали ці плани щодо оборони. І для цього їм потрібна реально велика кількість мобілізованих, оскільки лінія фронту досить велика", - додав він.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 185 050 військових, 3668 танків та 2394 безпілотники
- 21 квітня у американському Інституті вивчення війни повідомили, що Росія планує зберегти контрольно-пропускні пункти між нею та тимчасово окупованими територіями України попри те, що вони сповільнюють постачання боєприпасів російським загарбникам
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