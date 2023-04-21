Про це інформує ISW.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що після нібито відвідування тимчасово окупованих Луганської і Херсонської областей, він проїхав через КПП "Гуково", який розташований на кордоні Ростовської та Луганської областей. За його словами, через погані дорожні умови на цьому КПП вантажівки зі швидкодоступними продуктами були вимушені чекати годинами на дозвіл проїхати. Це спричинило затримки вантажів і підвищення цін на ТОТ. Також президент РФ додав, що деякі вантажівки вимушені об'їжджати пункт пропуску.

Попри це та скарги мілблогерів на те, що російські КПП значно сповільнюють постачання російських боєприпасів на передову в Донецькій області, Росія має намір залишити контрольно-пропускні пункти між нею та тимчасово окупованими територіями України. Так, Путін закликав російські спецслужби та правоохоронні органи збільшити кількість наглядових комплексів і працівників на блокпостах. Також він наказав покращити дороги навколо блокпостів і створити маршрут від Ростова-на-Дону до Луганської області.

В ISW пишуть, що "неспроможність Кремля здійснити змістовну інтеграційну політику та захистити окуповану Україну, ймовірно, підриває здатність Росії забезпечити війська на лінії фронту". Путін, хоч і намагається виправити затримки постачання боєприпасів і прискорити перевірки на блокпостах, але не думає про можливість усунення цих перешкод.

Росія раніше посилила заходи безпеки навколо Керченського мосту з міркувань безпеки. З аналогічних міркувань вона може використовувати КПП з іншими тимчасово окупованими регіонами України. Також Кремль може використовувати ці блокпости для перешкоджання переміщення чоловіків з ТОТ, які рятуються від примусової мобілізації.

"Наявність цих контрольно-пропускних пунктів додатково демонструє, що російські чиновники не вважають жителів окупованої України громадянами Росії та керують як окупаційна влада, якою вони є, попри постійні заяви про те, що незаконно анексовані території є частиною Росії", - ідеться у звіті.