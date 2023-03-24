Росія, імовірно, продовжуватиме здійснювати повітряні напади по українських містах, - начальник КМВА Попко

Про це інформує начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, ракетні удари по цивільних об'єктах у мирних українських містах за останній тиждень чітко сигналізують про те, що ворог не відмовився від своєї тактики ракетно-бомбового геноциду. Так за останній тиждень у низці українських міст російська армія обстріляла Пункт Незламності, лікарні, школи, житлові будинки та музей.

"Країна-терорист, ймовірно, буде продовжувати повітряні напади із застосуванням широкого спектра ракетного озброєння", - сказав Попко.

Він зазначив, що Росія регулярно намагається виявити українські системи ППО. Також їхні розвідувальні БПЛА та літаки-розвідники Су-24МР системно працюють вздовж північних кордонів України.

Також начальник КМВА повідомив, що на аеродромах Росії зосереджені стратегічні бомбардувальники типу Ту-95МС, Ту-160, дальні бомбардувальники Ту-22М3. Вони перебувають у готовності до застосування. Крім того, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири носії крилатих ракет, зокрема підводний човен. Їхній загальний залп складає до 24 крилатих ракет типу "калібр".

"Тож загроза чергового комплексного масованого ракетного удару реальна. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтеся правил безпеки!" - наголосив Попко.