Відео виступу розміщене на телеграм-каналі президента.

Захід був організований Британською спілкою українських студентів.

"Нас змушують виживати вже 107 днів, - сказав український президент, звертаючись до студентів. - Ця війна кошмарна, і вона відбувається у всіх на очах".

Росія, за словами Зеленського, говорить про мирні переговори, але продовжує вбивати жінок та дітей.

"Мета Росії – стерти нашу історію, нашу державу, нашу ідентичність, відмовити нам у праві на існування. Сказати світові, що нас ніколи не існувало, що ми – штучно створений народ, як підвид рослин чи тварин", - сказав Зеленський студентам.

Відзначимо, що сьогодні також Київ відвідав міністр оборони Британії Бен Воллес. Під час візиту міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив підтримку України з боку Великої Британії та пообіцяв відновити підтримку українських військових, включаючи навчання солдатів, а також доставку летального спорядження.

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