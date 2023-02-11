Росія лише в лютому рекрутувала 1,2 тис. кримських ув'язнених до ПВК "Вагнера", – Генштаб

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ в суботу, 11 лютого.

"З метою компенсувати масштабні військові втрати, з початку лютого цього року Росія використала близько 1200 осіб з російської приватної військової компанії "Вагнер", які були завербовані у в’язницях з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим", – сказано в повідомленні.

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Окрім цього, також додається, що у Маріуполі російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями, аби не брати участі в бойових діях. Основною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів.

Ворог посилює угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках

"Протягом доби противник завдав 7 ракетних та 23 авіаційних удари. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у дописі.

Також у Генштабі повідомляють, що противник, не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

"Продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Здійснює посилення свого угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціям наших підрозділів", - зазначається у зведенні.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки: ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Сеньківка Чернігівської області; Нововасилівка, Порохонь, Студенок, Старикове, Волфине Сумської області та Вовчанськ, Фиголівка і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Вовчанська.

Куп’янський та Лиманський напрямки: противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 районів населених пунктів. Зокрема це - Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Піщане Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

Бахмутський напрямок: танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Васюківка, Парасковіївка, Часів Яр, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Біла Гора та Залізне Донецької області. А загалом – понад 20 населених пунктів.

Авдіївський та Новопавлівський напрямки: під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 17 населених пунктів, зокрема, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар. Ворожі авіаудари зафіксовано в поблизу Веселого, Невельського та Мар’їнки.

Запорізький напрямок: вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Малої Токмачки.

Херсонський напрямок: від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 20 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Милове, Зміївку, Веселе, Миколаївку, Тягинку, Токарівку, Микільське, Антонівку та Дніпровське Херсонської області.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та збила літак Су-25 та БпЛА типу "Орлан"

Стало відомо, що авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також, українські захисники збили літак Су-25 та БпЛА типу "Орлан".

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії за добу уразили 4 райони зосередження живої сили.