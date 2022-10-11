Про це голова правління громадської організації "КримSOS" Олексій Тільненко повідомив в етері Еспресо.

"Попри те, що окупаційні органи влади та їх представники заявляли, що мобілізація закінчена, насправді мобілізація в Криму не була закінчена. Росія дала непублічні вказівки про її продовження. Окупаційні органи влади мають мобілізувати щонайменше ще 2,5 тис. мешканців півострова. Росія має на меті фактично мобілізувати кожного 200-го мешканця Криму", - сказав Олексій Тільненко.

Голова правління громадської організації "КримSOS" зауважив, що російські окупанти у Криму роздають повістки трактористам і водіям машин швидкої допомоги.

"Я хотів додати, що звичайно ж ця примусова мобілізація є дискримінаційною і більшість мобілізованих – це якраз представники або кримськотатарського народу, або, якщо казати про територію Росії, то це неслов'янські народи. Повістки безпосередньо в Криму отримують різні категорії населення. За нашими даними у Севастополі навіть у Першій міській лікарні повістки отримали усі водії швидкої допомоги. На виноробному підприємстві "Золота балка" повістки отримали трактористи", - зауважив він.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим дало поради жителям тимчасово окупованих територій, як уникнути російської мобілізації.

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