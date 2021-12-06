Росія може атакувати Україну з трьох сторін, - американські чиновники

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на свої джерела.

За словами одного з чиновників, розташування російських військ біля різних регіонів уздовж українського кордону допоможе Путіну вторгнутися в Україну "кліщовим" способом.

"Високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що досі немає доказів того, що Путін прийняв рішення про вторгнення. Але інший чиновник заявив, що сили вже розгорнуті на північному сході, півдні та заході, щоб Путін міг швидко рухатися", - повідомляє видання.

Інші представники адміністрації зазначили, що вже спостерігають посилення кіберактивності.

"Під час брифінгу для журналістів високопоставлений чиновник адміністрації також сказав, що відбувся "значний сплеск у соціальних мережах, що підштовхують російську пропаганду", який слідував за зразком дій Росії у 2014 році, безпосередньо перед вторгненням та анексією Криму", - пише New York Times.



Також в адміністраці США нагадали, що Росія відключила постачання електроенергії до двох частин України в минулі роки, і, швидше за все, має можливість організовувати такі збої і зараз.

Водночас чиновники повідомили, що під час зустрічі Байдена і Путіна у вівторок, 7 грудня, президент США намагатиметься знайти із російським президентом дипломатичні шляхи вирішення конфлікту, хоча й попередить про наслідки у випадку вторгнення.

"Але Байден попередить його, що якщо він накаже своїм силам вторгнутися в Україну, західні союзники можуть спробувати відрізати Росію від міжнародної фінансової системи", - сказали чиновники.