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Росія може бути причетною до замаху на Шефіра: саме так працює Кремль і його спецслужби, – Фейгін

25 вересня, 2021 субота
17:01
війна з Росією Розстріл автомобіля Шефіра

Цілком імовірно, що Росія може бути причетною до замаху на першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра, адже саме так і працює Кремль

Про це повідомив російський опозиціонер, правник Марк Фейгін у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.

 “Я би нічого не виключав. Найкращий спосіб припущення – поглянути, що було в нещодавній історії. Ми бачили отруєння полонієм колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, за яке Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною. Ми бачили реакцію Лондона через появу нових даних щодо участі в отруєнні Скрипалів росіянина Дениса Сергєєва і вимогу з боку прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, щоби відбулася передача винних осіб. І уявити, що Москва може піти в сусідню Україну й убити когось? Це ж було і в Україні також. І не раз. А припустити, що Росія могла вдатися до замаху на першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра, – я можу й охоче”, – зазначив Фейгін.

Правник наголосив, що необхідно дочекатися публічної інформації від правоохоронних органів, з якої можна буде робити висновки.

 “Якщо Москва на це зважилася, то з розрахунком на те, щоби змусити адміністрацію Зеленського піти на поступки у питанні Мінських угод та прийняття інтерпретації Москви, на якій також наполягають Німеччина і частково Франція. Це достатньо потужний аргумент, який означає: якщо ви не будете достатньо поступливими, то ми вас вбиємо, якщо не зараз, то після закінчення вашої каденції. Я розцінюю це так. Якщо така версія дійсно підтвердиться, що у замаху на Шефіра брали участь іноземні найманці з Росії, або ж якимось чином мали до РФ оперативне відношення, то в цьому є зв’язок. Звичайно, що ми можемо не володіти всією інформацією щодо відносин Києва і Москви, але на поверхні лежить така версія, і вона цілком імовірна, враховуючи як працює Кремль і його спецслужби”, – повідомив Марк Фейгін.

  • Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
  • Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.
  • Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.
  • За словами радника очільника МВС Антона Геращенка, основна версія замаху на Шефіра — це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення.

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Володимир Зеленський
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Кремль
ФСБ
Марк Фейгін
Антон Борковський
російські спецслужби
Студія Захід з Антоном Борковським
Сергій Шефір
Студія Захід
Мінські домовленності
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