Росія може бути причетною до замаху на Шефіра: саме так працює Кремль і його спецслужби, – Фейгін

Про це повідомив російський опозиціонер, правник Марк Фейгін у програмі “Студія Захід з Антіном Борковським” на Еспресо.TV.

“Я би нічого не виключав. Найкращий спосіб припущення – поглянути, що було в нещодавній історії. Ми бачили отруєння полонієм колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, за яке Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною. Ми бачили реакцію Лондона через появу нових даних щодо участі в отруєнні Скрипалів росіянина Дениса Сергєєва і вимогу з боку прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, щоби відбулася передача винних осіб. І уявити, що Москва може піти в сусідню Україну й убити когось? Це ж було і в Україні також. І не раз. А припустити, що Росія могла вдатися до замаху на першого помічника президента Зеленського Сергія Шефіра, – я можу й охоче”, – зазначив Фейгін.

Правник наголосив, що необхідно дочекатися публічної інформації від правоохоронних органів, з якої можна буде робити висновки.

“Якщо Москва на це зважилася, то з розрахунком на те, щоби змусити адміністрацію Зеленського піти на поступки у питанні Мінських угод та прийняття інтерпретації Москви, на якій також наполягають Німеччина і частково Франція. Це достатньо потужний аргумент, який означає: якщо ви не будете достатньо поступливими, то ми вас вбиємо, якщо не зараз, то після закінчення вашої каденції. Я розцінюю це так. Якщо така версія дійсно підтвердиться, що у замаху на Шефіра брали участь іноземні найманці з Росії, або ж якимось чином мали до РФ оперативне відношення, то в цьому є зв’язок. Звичайно, що ми можемо не володіти всією інформацією щодо відносин Києва і Москви, але на поверхні лежить така версія, і вона цілком імовірна, враховуючи як працює Кремль і його спецслужби”, – повідомив Марк Фейгін.

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.

За словами радника очільника МВС Антона Геращенка, основна версія замаху на Шефіра — це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення.

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