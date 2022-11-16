Про це RT сказав російський міністр фінансів Антон Силуанов.

Він зазначив, що російська делегація на саміті G20 заявила, що виступає за продовження "зернової угоди", але за умови, щоби зерно йшло саме країнам, які потребують його, а не в західні держави.

"Тому ми висловилися за продовження цієї угоди під контролем пунктів напряму зерна для того, щоби зерно йшло країнам, які дійсно потребують", — повідомив Силуанов.

Зазначимо, що на саміті G20 російську делегацію очолював голова МЗС Сергій Лавров, а не президент Володимир Путін.

В Мінінфраструктури України, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

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