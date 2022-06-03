English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія набирає у ДРГ найманців зі знанням української для підривної діяльності, - Генштаб ЗСУ

Росія набирає у ДРГ найманців зі знанням української для підривної діяльності, - Генштаб ЗСУ

3 червня, 2022 п'ятниця
18:47
війна з Росією Російські військові

Російське керівництво проводить приховану мобілізацію на Донбасі та набирає україномовних найманців у ДРГ для підривної діяльності в Україні

Про це йдеться у звіті Генштабу.

"За наявною інформацією, командування ЗС РФ вживає заходів з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності на території України. Здійснюється набір та підготовка найманців для формування ДРГ з подальшою їх діяльністю на території України. Перевага при здійсненні зазначеного  відбору надається жителям та колишнім жителям  Донецької і Луганської областей, які добре володіють українською мовою", - наголошують в ЗСУ.

Ситуація на Волині та Поліссі

Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. З 1 червня розпочато проведення заходів бойової підготовки підрозділів ЗС Білорусі на полігоні Вижловичі  у Брестській області. Зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі.

Ситуація на Сіверському напрямку

Противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. З метою уточнення розташування позицій наших військ, ворог вів розвідку із застосуванням БпЛА у окремих районах Сумської та Чернігівської областей. Завдав ракетного авіаційного удару в районі населеного пункту Краснопілля Сумської області та здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

Ситуація на Слобожанському напрямку

Основні зусилля Росія зосереджує у стримуванні просування наших військ у напрямку кордону. Продовжується вогневий вплив на підрозділи Сил оборони із застосуванням авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.

Триває розвідка з метою пошуку слабких місць в обороні наших військ та визначення подальших напрямків активних дій. Не припиняється проведення заходів логістичного забезпечення та посилення угруповання військ ворога.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують ведення оборони, руйнують цивільні об’єкти у місті Харкові. Завдали авіаційного удару вертольотами Мі-8 по позиціях наших військ в районах населених пунктів Слатине та Дементіївка.

Ситуація на Сході

На Слов’янському напрямку ворог готувався до відновлення наступу, зосередив угруповання чисельністю до двадцяти батальйонних тактичних груп. З метою покращення тактичного положення намагався вести наступ у напрямках на населені пункти Барвінкове та Святогірськ, успіху не мав.

На Донецькому напрямку противник зосереджував основні зусилля в районі міста Сєвєродонецьк. Під прикриттям вогню артилерії вів штурмові дії у житлових районах східної частини міста. Має частковий успіх, активні бойові дії тривають.

Ворог вів наступ у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ. Успіху не має, відійшов на раніше зайняті позиції.

Намагався взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець та створити умови для її форсування основними силами угруповання. 

На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не вів. Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Піски, Миколаївка, Полтавка та Покровське.

На тимчасово окупованій території Донецької області триває примусова мобілізація цивільного населення. Погрожуючи кримінальною відповідальністю, командування окупаційних військ намагається поповнити втрати підрозділів, яких вони зазнали у бойових діях проти захисників та захисниць України. 

Ситуація на Півдні України

На Південнобузькому напрямку противник веде оборону, на окремих напрямках намагається повернути втрачені позиції. Здійснював артилерійське вогневе ураження та активізував ведення повітряної розвідки. 

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала. Ознак формування противником наступальних угруповань не виявлено.

Ситуація у Чорному морі

Основні зусилля корабельних угруповань противника в Чорноморській та Азовській морських зонах зосереджувались на виконанні завдань з ізоляції районів бойових дій та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Білорусь
Чорне море
РФ
ЗСУ
російська агресія
Генштаб
війна
Військові новини
ДРГ
звіти
Читайте також:
затримання
2 червня, 2022 четвер
Підтримувала російську агресію, "зливала" дані про місця авіаударів: СБУ передала до суду справу поплічниці Шарія
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа
31 травня, 2022 вiвторок
Джошуа погодився на головну вимогу Усика щодо бою-реваншу
біженці з України
2 червня, 2022 четвер
$3000 для дорослого та $1500 для дитини: Канада надала фінансову підтримку біженцям з України
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.2
    Купівля 34.2
    Продаж 35.36
  • EUR
    Купівля 36.15
    Продаж 37.73
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
3 червня
23:38
Джо Байден
"Це їхня територія". Байден прокоментував можливість територіальних поступок з боку України
23:30
Metallica зібрала $1 млн для українців
Рок-гурт Metallica зібрав $1 млн: кошти підуть на допомогу українцям, що постраждали від війни
23:10
Зернова допомога
Туреччина сподівається, що візит Лаврова в Анкару розблокує експорт зерна з України
23:07
Марін Ле Пен
Марін Ле Пен під час передвиборчої поїздки на захід Франції закидали яйцями
22:55
Крістіан Лінднер
Німецький міністр, який 24 лютого сказав, що Україні лишилось кілька годин, планує приїхати до Києва
22:52
Кирило Путін
Боррель пояснив, чому московського патріарха виключили з санкційного списку
22:43
фейк, фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 червня
22:39
Світлана Тихановська
Тихановська стверджує, що у білоруській армії був наказ воювати проти України, але його не виконали
22:36
Аналітика
Сергій Згурець
100 днів повномасштабної війни: Росія в Україні не досягла жодної стратегічної мети. Колонка Сергія Згурця
22:31
біженці
В Україні "допомоги та захисту" потребують 15,7 млн осіб, - ООН
22:28
Президент Франції Еммануель Макрон
Не можна принижувати Росію, треба залишити вікно дипломатії, - Макрон
22:28
Олександр Оксанченко
Герої України: Олександр Оксанченко – майстер, закоханий у політ
22:22
Френсіс Фукуяма
Використання Росією ядерної зброї запустить відповідь з боку НАТО, — Френсіс Фукуяма
22:17
Ірина Деха
Українки тріумфували на ЧЄ з важкої атлетики: Деха взяла золото, Марущак - срібло
22:11
Володимир Зеленський
Зеленський назвав найвживаніші слова за 100 днів війни з Росією
22:10
видобування газу
ЄС готує угоду про постачання ізраїльського газу, який перероблятимуть в Єгипті, - Bloomberg
21:50
Leopard 2
Швейцарія дозволила Німеччині продати свої танки Leopard 2 третім країнам
21:47
Uber
Uber призупинив роботу в Женеві
21:39
Російська пропаганда
У Центрі при РНБО показали наймасштабніші приклади російської пропаганди за 100 днів війни
21:33
США і РФ
Провайдер зі США відключив нас через 20 хвилин. Російський олігарх Мордашов розповів про оперативність введення санкцій
21:32
Денис Шмигаль
Уряд встановив фіксовану ціну газу для виробників тепла
21:30
Володимир Путін тримається за стіл під час зустрічі в Кремлі
Маріуполь, Білорусь чи російські порти. Путін запропонував свої шляхи експорту українського зерна
21:19
парний "Ролан Гаррос"
Українка Кіченок програла у півфіналі парного "Ролан Гаррос"
21:13
Геннадій Жидко
Розслідувачі СІТ стверджують, що командування "спецоперацією" в Україні перейняв генерал Геннадій Жидко. "Сірійського м'ясника" Дворнікова усунули
21:12
путін, санкції
Антипутінська коаліція – гарантії безпеки для всіх
21:10
"ЛНР"
Мер Москви Собянін приїхав до окупованого Луганська "домовлятися про співпрацю"
20:54
На фото Володимир Зеленський
Зеленський створив військову адміністрацію у Генічеську, що на адмінкордоні з Кримом
20:52
Даля Грибаускайте
"Дзвінки до терориста". Даля Грибаускайте засудила політиків, які спілкуються з Путіним
20:48
голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
ЗСУ відбили 20% Сєвєродонецька, росіяни втратили багато техніки, - Гайдай
20:42
Канада
Росія заборонила в'їзд 41 громадянину Канади, серед яких очільники української діаспори та вище військове керівництво
20:41
Жерар Піке
У "Барселоні" вирішили скоротити зарплати більшості футболістів на 50%
20:37
Давид Арахамія
Для поновлення перемовин з РФ потрібна посилена позиція, - Арахамія
20:33
Сербія
"Почувайтеся як вдома": президент Сербії Александар Вучич відвідав українських біженців у притулку міста Вранє
20:30
Кулеба
Росія може зловживати торговим шляхом для нападу на Одесу, - Кулеба
20:25
Україна ЄС
ЄС скасував усі мита для українського експорту, Зеленський відреагував
20:22
Журналісти на війні
Під Сєверодонецьком поранили двох журналістів Reuters. Загинув водій
20:12
санкції проти Росії
65 осіб та 18 компаній. Оприлюднено перелік тих, хто потрапив у шостий пакет санкцій ЄС
20:07
ООС
На війні з РФ загинув французький доброволець
20:03
На фото плакати з артпорталу "Мистецтво перемоги"
"Мистецтво перемоги": Український культурний фонд запустив артпортал для патріотичних мотиваційних зображень
20:00
Viber
Терористи "ЛДНР" заявили про блокування Viber в ОРДЛО
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV