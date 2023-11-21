Росія намагається створити міграційну кризу на кордоні з Фінляндією, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.

Тактика гібридної війни на російсько-фінському кордоні аналогічна тому, як Росія та Білорусь створили міграційну кризу на польському кордоні у 2021 році, і, ймовірно, аналогічним чином спрямована на дестабілізацію НАТО.

Тоді Кремль скористався сфабрикованою кризою 2021 року, щоб помилково звинуватити НАТО в агресії проти Білорусі. У РФ неодноразово заявляли, що прийматимуть будь-які контрзаходи, які вважають за необхідне, для забезпечення власної безпеки.

Експерти ISW переконані, що спроба створення міграційної кризи у Фінляндії – це один із кроків щодо дестабілізації політичної ситуації в країнах НАТО.

Вночі 18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції.