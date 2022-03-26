Росія намагалась провести часткову мобілізацію, але почалась паніка, - Подоляк
Радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів про два руйнівних процеси, які відбуваються у Росії
Про це він написав у Telegram.
"У частині регіонів РФ була спроба часткової мобілізації. У найбільш депресивних і мовчазних регіонах. Проте навіть там одразу почалася паніка. І щоб її зняти, спікери російського Міноборони вийшли на публіку з дивною заявою: мобілізація справді відбувається, але її організували українські спецслужби", - зазначі Подоляк.
Радник голови ОП додав, що очевидною є спроба виправдати власне бажання компенсувати строковиками втрати живої сили в межах "геніальної" так званої спецоперації.
Другий процес, який він назвав - управлінська еліта категорично намагається сховатися від будь-якої публічності.
"Геть зникли з коментарійного поля. І тому на перший план виходять або чисті пропагандисти, або ті, кого вчора вже списали й відправили на заслужену пенсію до того ж Радбезу. Найбільш органічний у цьому – Медведєв. Саме його поява в публічному полі безпосередньо вказує на те, що реальна панівна еліта відмовляється від публічної лояльності та шукає можливість так чи інакше втекти з "російського військового корабля", - написав Подоляк.
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