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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Росія нападом на Україну могла пришвидшити глобальне потепління, -  Guardian

Росія нападом на Україну могла пришвидшити глобальне потепління, -  Guardian

10 листопада, 2022 четвер
12:33
війна з Росією екологія

Війна Росії проти України може призвести до того, що температура підніметься далеко за межі рівня 1,5 градусів і прискорить глобальне потепління

Про це повідомила група аналітиків Climate Action Tracker на саміті COP27 щодо клімату в Єгипті, передає Guardian.

Якщо всі нові газові проєкти, оголошені у зв'язку з глобальною кризою постачання газу, будуть реалізовані, викиди парникових газів становитимуть приблизно 10% від загальної кількості вуглекислого газу, яка може безпечно викидатись до 2050 року.

Оскільки цей газ є доповненням до поточного виробництва копалин, це може призвести до зриву Паризької угоди щодо клімату. Згідно з дослідженням, у світі буде надлишок пропозиції зрідженого природного газу, який до кінця цього десятиліття досягне близько 500 мегатонн ЗПГ. Обсяг надлишкової пропозиції приблизно в п'ять разів перевищить обсяг газу, імпортованого ЄС із Росії минулого року, і приблизно вдвічі перевищить загальний обсяг експорту газу з Росії.

Білл Хейр, виконавчий директор Climate Analytics, однієї з організацій-партнерів Climate Action Tracker, сказав, що світ "перестарався" у своїх спробах заповнити дірку, залишену російським газом. "Обсяг імпортних потужностей газу, що будуються в Європі, набагато перевищує потребу у заміщенні", - сказав він.

  • Президент Польщі Дуда заявляв, що наслідком російської агресії проти України є ще й величезні витрати, які загрожують послідовному досягненню екологічних цілей для запобігання кліматичній катастрофі.
  • За вісім місяців повномасштабної війни Росія нашкодила українському довкіллю на 37 млрд доларів.

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