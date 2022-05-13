Росія наступає на Лиманському напрямку, але зазнає нищівних втрат, – Донецька ОВА
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що російський ворог активно наступає на Лиманському напрямку
Про це в етері телемарафону повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, цитує "Укрінформ".
Кириленко відзначив, що ситуація контрольована, а РФ зазнає нищівних втрат.
"Ситуація в області складна, втім контрольована... Наступ ворога – Лиманський напрямок, але всі його спроби форсувати річку і просунутись наразі не є успішними, ворог зазнає нищівних втрат. Але все ж таки спроби не припиняє, і я впевнений, що не буде припиняти, поки ми його повністю не знищимо", - сказав Кириленко.
За словами голови Донецької ОВА, найбільш "гарячим" місцем Донеччини зараз є Авдіївка.
"Коли ми дивимось статистику – нема жодного населеного пункту (в області – ред.), який би не був обстріляний. Найбільш гаряче – це Авдіївка, обстрілюється практично цілодобово, Вугледар, Торецька громада - це за цю добу", - повідомив Павло Кириленко.
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