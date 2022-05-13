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Головна війна з Росією Росія наступає на Лиманському напрямку, але зазнає нищівних втрат, – Донецька ОВА

Росія наступає на Лиманському напрямку, але зазнає нищівних втрат, – Донецька ОВА

13 травня, 2022 п'ятниця
03:18
війна з Росією обстріляли лікарню в Лимані

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що російський ворог активно наступає на Лиманському напрямку

Про це в етері телемарафону повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, цитує "Укрінформ".

Кириленко відзначив, що ситуація контрольована, а РФ зазнає нищівних втрат.

"Ситуація в області складна, втім контрольована... Наступ ворога – Лиманський напрямок, але всі його спроби форсувати річку і просунутись наразі не є успішними, ворог зазнає нищівних втрат. Але все ж таки спроби не припиняє, і я впевнений, що не буде припиняти, поки ми його повністю не знищимо", - сказав Кириленко.

За словами голови Донецької ОВА, найбільш "гарячим" місцем Донеччини зараз є Авдіївка.

"Коли ми дивимось статистику – нема жодного населеного пункту (в області – ред.), який би не був обстріляний. Найбільш гаряче – це Авдіївка, обстрілюється практично цілодобово, Вугледар, Торецька громада - це за цю добу", - повідомив Павло Кириленко.

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Донецька область
російська агресія
Донеччина
Авдіївка
війна
Павло Кириленко
лиман
звіти
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