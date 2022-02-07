Росія не може протистояти Заходу без Китаю, - Краєв

Таку думку він висловив в ефірі програми “Коментар з Христиною Шкудор” на Еспресо.TV.



“Американські стратегічні документи чітко вказують на те, що агресивна політика Російської Федерації та Китаю дуже відрізняються. Китай діє трішки іншими методами і готовий до конфронтації зовсім іншого характеру. І оцінка наших американських колег говорить про те, що Китай веде себе більш стратегічно та використовує більш м'які методи. Тобто, багато в чому накопичення військ РФ біля кордонів України для Китаю стало експериментом.” - вважає Краєв



На думку експерта, для Китаю Російська Федерація стала піддослідною державою, яка на своєму прикладі показала, що Захід буде жорсткіше реагувати. Краєв зауважив, що така активна та жорстка реакція Заходу на агресивні дії Росії показала Китаю, що в схожих питаннях реакція буде схожою.



“Китай зробив свої висновки з реакції Заходу на агресивні дії Росії. Вони прекрасно розуміють, що на схожі ситуації, наприклад з Тайванем, буде схожа реакція. Тобто, так вони об’єднуються з росіянами, дають спільний інформаційний наратив, але не більше того. І все таки будемо враховувати, що рух на зближення з Китаєм показує, що Москва до кінця не впевнена в своїх силах. Адже настільки різний підхід до конфліктів і при цьому певний союз показує, що без Пекіна наразі Кремль не готовий протистояти з Заходом”, - додав Краєв.

Нагадаємо, 4 лютого президент РФ Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін видали спільну заяву про міжнародні відносини, що вступають у нову епоху, та виступили проти розширення НАТО.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг назвав вимоги Росії та Китаю щодо нерозширення НАТО на Схід неповагою до вибору незалежних націй.

Напередодні зустрічі президентів РФ і КНР Володимира Путіна й Сі Цзіньпіна США застерегли Китай не допомагати Росії уникнути можливих санкцій в разі її нового вторгнення до України.