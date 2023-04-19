Росія обстріляла автобусний парк Херсона
У середу, 19 квітня, російські терористи завдали удару по автобусному парку в Херсоні
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Російська армія завдала удару по автобусному парку у Херсоні. Через обстріл декілька комунальних транспортних засобів – пошкоджено", - пише ОВА.
Мирні люди внаслідок обстрілу не постраждали.
- 18 квітня стало відомо, що українські військові спостерігають активну оборонну діяльність загарбників на лівобережжі Херсонщини, мінують ділянки, які вважають небезпечними та готуються до чергового "жесту".
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