Росія обстріляла парк у Херсоні. Є поранений
У суботу, 22 квітня, російські терористи обстріляли парк у Херсоні
Про це повідомляє "Суспільне".
Керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, що терористи здійснили обстріл близько 14:00.
"Вдарили по одному з прибережних парків у Херсоні. 46-річний чоловік отримав поранення гомілки, а також садну голови", — розповів Толоконніков.
Пораненого чоловіка доправили до міської лікарні, йому надають медичну допомогу.
- 22 квітня у Херсонській області через вибухівку, яку залишили росіяни, загинув мирний житель.
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