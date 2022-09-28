Росія обстріляла прикордоння Чернігівщини: 77 вибухів
Армія Росії знову обстріляла прикордоння Чернігівської області, зафіксовано 77 вибухів
Про це Оперативне командування "Північ" повідомляє у Facebook.
"Армія Росії знову обстріляла прикордоння Чернігівської області. З 11:00 до 12:00 в районі Сеньківки спостерігачі зафіксували 70 вибухів (приходів) з АГС та 7 вибухів (приходів) з міномету 120 мм", - йдеться в повідомленні.
Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.
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