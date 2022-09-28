Росія обстріляла прикордоння Чернігівщини: 77 вибухів

Про це Оперативне командування "Північ" повідомляє у Facebook.

"Армія Росії знову обстріляла прикордоння Чернігівської області. З 11:00 до 12:00 в районі Сеньківки спостерігачі зафіксували 70 вибухів (приходів) з АГС та 7 вибухів (приходів) з міномету 120 мм", - йдеться в повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

На Сумщині близько 22:00 27 вересня росіяни накрили вогнем із гранатометів Краснопільську громаду.

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