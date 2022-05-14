Росія обстріляла з міномету територію Сумщини
Російські військові з території РФ обстріляли Великописарівську громаду Сумської області
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.
"Сьогодні ввечері з території Росії вороги обстріляли Великописарівську громаду. Близько 6 пострілів з міномету. Людських жертв немає", - написав він.
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