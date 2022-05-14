Росія обстріляла з міномету територію Сумщини

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

"Сьогодні ввечері з території Росії вороги обстріляли Великописарівську громаду. Близько 6 пострілів з міномету. Людських жертв немає", - написав він.

29 квітня російські війська вчергове зі своєї території обстріляли Сумську область.Окупанти з території РФ випустили 30 мін.

3 травня російські війська вдарили мінометами по Сумській області.

Уночі 4 травня росіяни обстріляли Сумщину з гелікоптера та "градів": пошкоджено школу й інфраструктуру.

Надвечір 8 травня Росія обстріляла прикордонну територію України на Сумщині і частково Чернігівщині, попередньо обійшлося без жертв.

Рашисти обстріляли дві громади на Сумщині 9 травня.

13 травня російські військовослужбовці завдали ракетного удару поблизу с. Очкине на Сумщині.