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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія обстрілюватиме українські міста навіть після закінчення війни. Це може тривати десятиріччя, - Портников
Ексклюзив

Росія обстрілюватиме українські міста навіть після закінчення війни. Це може тривати десятиріччя, - Портников

2 липня, 2022 субота
20:53
війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що ракетні обстріли України будуть продовжуватись навіть після закінчення бойових дій

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Росіяни почали обстрілювати українські міста, оскільки їм потрібно показати, що туди, куди не дотягуються їхні війська, можуть долетіти їхні ракети. Це абсолютно нормальна тактика будь-якої терористичної організації. Так діють ХАМАС та Хезболла. І на Близькому Сході це сприймається, як нормальне життя. До прикладу, в 1974 році ми могли сказати, що після Шестиденної Війни та війни Судного дня держава Ізраїль забезпечила собі право на існування. Однак це не означає, що її вороги заспокоїлись.Вони просто не можуть перетнути кордони Ізраїлю, бо зазнають поразки. Проте вони обстрілюють Ізраїль і люди живуть в таких умова", - пояснив Портников.

Портников додав, що ракетні обстріли України будуть продовжуватись після закінчення бойових дій.

"Я вважаю, що ракетні обстріли України будуть продовжуватись навіть після закінчення бойових дій. Російські війська можуть залишити нашу територію, бо зазнають тут поразки, але це ж не означає, що Путін зателефонує Зеленському і запропонує підписати мирний договір. Ні, він буде розглядати питання подальших ракетних атак по території України. І в таких умовах ми можемо прожити ще цілі десятиріччя. Це реальність і до неї потрібно готуватись", - додав Портников.

  • 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Росіяни влучили в ТЦ, де перебували цивільні. Станом на день 28 червня кількість загиблих зросла до 20. ТЦ був повністю знищений.
  • Зранку 29 червня війська РФ влучили в багатоповерхівку в Миколаєві. Станом на 30 червня кількість загиблих збільшилася до 8.
  • 1 липня по Одещині було завдано ракетного удару із літаків стратегічної авіації з напрямку Чорного моря. Внаслідок удару пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Загинуло щонайменше 21 людина

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