Росія очікує від США письмової відповіді щодо "гарантій безпеки" наступного тижня

Про це заявив представник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА-Новости.



Пєсков відповів на питання, чи має значення час, коли буде отримана відповідь.



"Час має (значення). Ми говоримо про те, що ми очікуємо отримати її днями, зовсім не обов'язково завтра", - заявив представник Кремля.



Він зазначив, що для Росії прийнятна відповідь наступного тижня.



Нагадаємо, "гарантії безпеки", яких РФ вимагає від США, виключають подальше розширення НАТО на схід, у тому числі за рахунок України, а також інших держав. Також Москва пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".

Під час переговорів у Європі 10 і 12 січня США відмовилися надавати Росії гарантії про нерозширення НАТО на схід.

В Міноборони Росії заявили, що рівень відносин НАТО й Росії є критично низьким, а Альянс нібито ігнорує пропозиції щодо деескалації становища.

19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.



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