Росія отримала тимчасову перевагу в авіації на півдні України, - британська розвідка
Британська розвідка вважає, що російські війська тимчасово отримали перевагу у повітрі на півдні завдяки додатковим ударним гелікоптерам
Про це інформує міністерство оборони Британії.
Британська розвідка зауважила, що з початку українських контрнаступальних операцій на півдні України Росія посилила свої ударні вертолітні сили в регіоні.
"На знімках видно, що понад 20 додаткових російських гелікоптерів перекинуті в аеропорт Бердянська, приблизно за 100 км від лінії фронту", - йдеться в повідомленні.
У звіті міноборони Британії зазначається, що у постійному змаганні між авіацією та засобами протидії їй, Росія, ймовірно, отримала на півдні України тимчасову перевагу. Причиною цьому стали ударні гелікоптери, які можуть застосовувати ракети більшої дальності по наземних цілях.
- Вже 21 травня британська розвідка зазначала, що через масове знищення ЗСУ дронів російська авіація мінімізувала кількість польотів над Україною.
- 15 червня в міноборони Великої Британії повідомили, що збільшення кількості бойових вильотів російської тактичної авіації пов'язане з українським контрнаступом.
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