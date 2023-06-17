Росія отримала тимчасову перевагу в авіації на півдні України, - британська розвідка

Про це інформує міністерство оборони Британії.

Британська розвідка зауважила, що з початку українських контрнаступальних операцій на півдні України Росія посилила свої ударні вертолітні сили в регіоні.

"На знімках видно, що понад 20 додаткових російських гелікоптерів перекинуті в аеропорт Бердянська, приблизно за 100 км від лінії фронту", - йдеться в повідомленні.

У звіті міноборони Британії зазначається, що у постійному змаганні між авіацією та засобами протидії їй, Росія, ймовірно, отримала на півдні України тимчасову перевагу. Причиною цьому стали ударні гелікоптери, які можуть застосовувати ракети більшої дальності по наземних цілях.