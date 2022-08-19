Авдіївка, Марʼїнка та Піски - єдиний напрямок фронту, де ворог намагається застосовувати тактику вогневого валу

Динаміка бойових дій на фронтах залишається прогнозованою. Ворог намагається продовжувати наступальні дії в зоні населених пунктів Авдіївка, Марʼїнка та Піски. Лінія оборони, яка проходить біля цих населених пунктів, була дуже добре укріплена з 2014 року. Проте вона знаходиться впритул до Донецька. Саме тому противник намагається зараз вирішити два завдання. По-перше, росіяни намагаються пробити нашу оборону на цьому напрямку, аби мінімізувати обстріли своїх військ, які знаходяться в Донецьку. По-друге, створити умови для подальшого просування військ в бік Краматорська. Однак ворогу не вдається втілити свої плани в життя. Хоча на цьому напрямку ворог і має вогневу перевагу через логістику безпосередньо з Російської Федерації. Авдіївка, Марʼїнка та Піски є єдиним напрямком, де ворог намагається застосовувати тактику вогневого валу. На всіх інших ділянках фронту така тактика неможлива через знищені склади з боєприпасами.



Карта бойових дій на Донбасі за період 17-19 серпня

Біля Сіверська росіяни намагаються проводити наступальні дії

Ворог намагається активізувати свої дії по лінії Сіверськ-Соледар-Бахмут. В зоні Сіверська постійно тривають бойові зіткнення малими групами військ. Окупанти намагаються протиснути нашу оборону на цьому напрямку, проте тут для них така мета є складнішою.

ЗСУ заблокували російські війська на правому березі Дніпра

Ситуація на Півдні України більш ніж зрозуміла. Збройні сили України заблокували значну кількість російських військ на правому березі Дніпра. Не дивлячись на це, росіяни продовжують перекидати туди підкріплення та боєприпаси. Також для ворога значно ускладнилась військово-повітряна підтримка після знищення аеродромів в окупованому Криму.



Карта бойових дій на Півдні України за період 17-19 серпня.

Після удару по аеродрому "Саки" було знищено майже половину бойової авіації Чорноморського флоту РФ

Сьогодні в агенції Reuters подали інформацію про те, що після удару по аеродрому "Саки" в окупованому Криму було знищено майже половину бойової авіації Чорноморського флоту РФ. Дійсно склад авіації Чорноморського флоту РФ нараховував 13 СУ-24 та 12 СУ-30. Після удару було знищено 5 СУ-24, 3 СУ-30, а також було пошкоджено деякі літаки. Також у противника залишається певна кількість гелікоптерів. Проте, я вважаю, що на них чекає подібна доля, як і літаків на авіабазі "Саки". Після ударів по "Саках" та Новофедорівці противник почав активно передислоковувати авіацію на віддалені аеродроми. Зокрема, за короткий проміжок часу до Російської Федерації було перекинути 24 літаки. Це говорить про те, що ворог боїться знищення військової авіації в окупованому Криму.

Внутрішньополітичні дискусії в США щодо військової допомоги Україні

В США є частина політичного оточення Байдена, яка вважає, що потрібно надавати військову допомогу Україні таким чином, щоб не спровокувати росіян на розв'язання Третьої світової війни. Зокрема, до такого табору входить радник президента США Джейк Салліван. Також в апараті Ради безпеки США є люди, які сповідують досить помірковану політику щодо України. Вони вважають, що Україна повинна отримувати військову допомогу дозовано та невеликими партіями, що унеможливить швидкий контрнаступ ЗСУ. Таке внутрішнє протистояння спостерігається в США і сьогодні.

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