Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Росія традиційно поводиться як терористична держава. Спочатку захоплює території, а потім шантажує. Це не той підхід, який ми зараз маємо і хочемо мати. Я переконаний, що українська влада на це ніколи не піде. Другий важливий момент полягає в тому, що росіяни не будуть нічого оголошувати, поки не захоплять всю територію Луганської та Донецької областей. Тобто, поки їхні спроби окупувати наші східні області не увінчалися успіхом, ніяких заяв про псевдореферендуми від росіян не буде", - пояснив Міхненко

Міхненко додав, що росіяни спробують приєднати Херсонську та частину Запорізьку області до анексованого Криму.

"Росіяни будуть намагатись щось зробити на кшталт приєднання частини Херсонської та Запорізької областей до анексованого Криму. Таким чином вони намагаються проголосити так звану губернію на півдні України, яка була створена в Російській імперії. Тобто, я вважаю, що вони не будуть йти на оголошення якихось референдумів через те, що не мають підтримки серед населення", - додав Міхненко

На території тимчасово окупованої Херсонської області російські окупанти роздають "керівні посади" офіціанткам та "вишибалам".

В тимчасово окупованому Херсоні невідомі малюють прапори України на вулицях.

14 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що росіяни хочуть провести "перепис" населення у Херсонській області. За схожим сценарієм це відбувалось в тимчасово окупованому Криму у 2014 році