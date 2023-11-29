Росія почала частіше застосовувати касетні авіабомби, - британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що залежно від варіанту кожна касетна авіабомба може викидати від 100 до 350 суббоєприпасів. Вони детонують або сотнями високошвидкісних осколків, або одним великим кумулятивним снарядом.

Звіти свідчать, що РБК-500 були розгорнуті проти українських сил на Вугледарському напрямку та поблизу Авдіївки Донецької області.

"Існує реалістична ймовірність того, що, як і у випадку з іншими бомбами, що скидаються з повітря, Росія, ймовірно, нещодавно інтегрувала комплект керованого дистанційного планування УМПК з РБК-500", - припускають у розвідці.

Водночас російські бомби мають низьку точність. Проте, завдяки великій кількості суббоєприпасів, один РБК-500 може завдати шкоди на площі в кілька сотень метрів, збільшуючи ймовірність завдання хоча б якоїсь шкоди запланованій цілі.