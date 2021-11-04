Росія почне нарощувати кількість військ біля кордонів України взимку, - заступник міністра оборони України
У Міноборони попередили, що військове загострення на кордоні з Росією може бути у грудні-січні
Таку заяву в ефірі одного з телеканалів зробила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає РБК-Україна.
Вона зазначила, що загострення на кордоні з РФ може бути цієї зими, а саме в грудні-січні.
"Нам слід очікувати у грудні та січні більших новин ніж зараз. Розвідка говорить, що планується збільшення (російського військового - ред.) контингенту саме в ці місяці, грудень-січень. Розвідка передає дані дуже оперативно", - наголосила Маляр.
- Нагадаємо, видання Washington Post із посиланням на американських та європейських чиновників повідомило, що Росія масовано перекидає війська до кордону з Україною.
- Згодом, видання Politico оприлюднило знімки із супутника щодо стягування російських військ до кордону з Україною.
- Секретар РНБО Олексій Данілов назвав "свідомою дезінформацією суспільства" заяви щодо стягування російських військ до кордону України.
- Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що армія України готова до загострення Росією бойових дій і має плани проведення відповідних операцій, у тому числі з контрнаступу.
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