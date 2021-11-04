Росія почне нарощувати кількість військ біля кордонів України взимку, - заступник міністра оборони України

Таку заяву в ефірі одного з телеканалів зробила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає РБК-Україна.

Вона зазначила, що загострення на кордоні з РФ може бути цієї зими, а саме в грудні-січні.

"Нам слід очікувати у грудні та січні більших новин ніж зараз. Розвідка говорить, що планується збільшення (російського військового - ред.) контингенту саме в ці місяці, грудень-січень. Розвідка передає дані дуже оперативно", - наголосила Маляр.

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