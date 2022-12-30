Росія посилила репресії в тимчасово окупованому Токмаку, - ЦНС
У тимчасово окупованому Токмаку, Запорізька область, російські загарбники здійснили черговий рейд з пошуку українського підпілля
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Окупанти провели низку обшуків в помешканнях жителів Токмака. Росіяни шукали українську символіку та перевіряли техніку. Також в місті збільшилась кількість вибіркових перевірок телефонів жителів.
"Зауважимо, що для звітування в Москву щодо успішної боротьби з “диверсантами” окупанти шукають привід аби затримувати якомога більше жителів під різними приводами", - пишуть у ЦНС.
- 26 грудня стало відомо, що окупанти планують відкрити у Бердянську педагогічні виші, де похапцем готуватимуть "нових вчителів" історії та російської мови для шкіл.
- Російські військові бояться пересуватись у військовій формі по тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.
- Під час ротацій російські окупанти мародерять села на тимчасово окупованих районах, зокрема у Запорізькій області.
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