Росія посилила репресії в тимчасово окупованому Токмаку, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти провели низку обшуків в помешканнях жителів Токмака. Росіяни шукали українську символіку та перевіряли техніку. Також в місті збільшилась кількість вибіркових перевірок телефонів жителів.

"Зауважимо, що для звітування в Москву щодо успішної боротьби з “диверсантами” окупанти шукають привід аби затримувати якомога більше жителів під різними приводами", - пишуть у ЦНС.

26 грудня стало відомо, що окупанти планують відкрити у Бердянську педагогічні виші, де похапцем готуватимуть "нових вчителів" історії та російської мови для шкіл.

Російські військові бояться пересуватись у військовій формі по тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Під час ротацій російські окупанти мародерять села на тимчасово окупованих районах, зокрема у Запорізькій області.

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