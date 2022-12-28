У Бердянську окупанти бояться одягати військову форму, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупантам, які дислокуються в тимчасово окупованому Бердянську, за можливості дозволили пересуватись у цивільній формі аби зайвий раз не наражати особовий склад на небезпеку. Причиною є нещодавні вбивства трьох мобілізованих солдат в місті. Наразі вони офіційно вважають зниклими безвісти аби не сіяти панічні настрої серед особового складу", - пишуть у Центрі.

Місцеві активно відстежують російських військових і передають інформацію ЗСУ. Це також є причиною, чому окупанти бояться одягати військову форму і не привертати увагу до себе.

26 грудня стало відомо, що окупанти планують відкрити у Бердянську педагогічні виші, де похапцем готуватимуть "нових вчителів" історії та російської мови для шкіл.

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