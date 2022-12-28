В одному зі сіл Мелітопольського району кадирівці порізали майже весь метал: паркани та мобільні вишки

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"В межах ротації та перегрупування росіяни змінюють дислокацію своїх підрозділів. Під час ротацій окупанти вивозять з сіл все, що знаходять. Так в одному з сіл Мелітопольського району кадировці порізали майже весь метал в селі. Зокрема порізали паркани та вишки мобільного оператора", - розповіли у Центрі.

Пограбуванню також піддались житло місцевих. Водночас окупанти ввели заборону на переміщення між селами для мешканців. Все для того, щоб знизити витік інформації щодо розміщення росіян.

26 грудня стало відомо, що окупанти планують відкрити у Бердянську педагогічні виші, де похапцем готуватимуть "нових вчителів" історії та російської мови для шкіл.

Російські військові бояться пересуватись у військовій формі по тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb