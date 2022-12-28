В одному зі сіл Мелітопольського району кадирівці порізали майже весь метал: паркани та мобільні вишки
Під час ротацій російські окупанти мародерять села на тимчасово окупованих районах, зокрема у Запорізькій області
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"В межах ротації та перегрупування росіяни змінюють дислокацію своїх підрозділів. Під час ротацій окупанти вивозять з сіл все, що знаходять. Так в одному з сіл Мелітопольського району кадировці порізали майже весь метал в селі. Зокрема порізали паркани та вишки мобільного оператора", - розповіли у Центрі.
Пограбуванню також піддались житло місцевих. Водночас окупанти ввели заборону на переміщення між селами для мешканців. Все для того, щоб знизити витік інформації щодо розміщення росіян.
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