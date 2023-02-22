Росія просуває сценарій відмови України від Донеччини, Луганщини і Криму в обмін на припинення війни, – Данілов
Кремль просуває на міжнародних майданчиках і всередині України ідеї відмови Києва від територій Донеччини, Луганщини та Криму в обмін на припинення війни
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Внутрішня дестабілізація в Україні – єдиний порятунок для Росії від військової поразки і краху путінського режиму. Для цього в кровоносну систему Кремлю необхідно запустити отруйний вірус – ідею про можливість компромісу. Всього лише необхідна згода України відмовитися від територій Донецької, Луганської областей і Крим в обмін на припинення війни", - написав він у своїй колонці.
"Робота за цим сценарієм ведеться масштабна і по різних напрямках. Кремль у своїх планах розраховує на втому українців, виснаження союзників і партнерів, вибори в США і Європі, економічну кризу і потребу в російських ресурсах", - додав Данілов.
Він наголосив, що Кремль домагатиметься соціального розколу в Україні на ґрунті обурення і невдоволення. Данілов прогнозує появу так званих лідерів суспільної думки, які переконуватимуть, що Донбас і Крим Україні не потрібні, адже там самі "ватники". За словами секретаря РНБО, це дуже небезпечні ідеї.
"Компроміс і поступки – шлях до поразки і втрати державності", - підкреслив Данілов.
- Президент РФ Путін наказав до березня захопити всю Донецьку й Луганську області.
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