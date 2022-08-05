Росія публікує фейки про можливі провокації ЗСУ на атомних електростанціях, - РНБО
Російські ЗМІ поширюють інформацію про можливі провокації на атомних електростанціях нібито зі сторони Збройних сил України
Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО України.
У Раді національної безпеки і оборони попереджають про фейки з Росії - нібито ЗСУ готує провокації на атомних електростанціях.
"Подібну заяву рашисти можуть використовувати як своєрідне алібі, самостійно обстрілявши АЕС і звинувативши в цьому ЗСУ.
На території ЗАЕС базуються російські війська і рашисти використовують атомний об'єкт як прикриття. Подібні дії ворога дають зрозуміти, що Запорізька АЕС відіграє значну роль в майбутньому при контрнаступі українських військ і окупанти продовжуватимуть ядерний шантаж", - йдеться в повідомленні.
Крім того, такі фейки спричинила заява МАГАТЕ, що ситуація на загарбаній РФ Запорізькій АЕС "цілком вийшла з-під контролю".
- 5 серпня британська розвідка заявила, що дії окупантів поставили під загрозу нормальну роботу Запорізької АЕС.
- 4 серпня Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що РФ використовує ЗАЕС, щоб зіграти на побоюваннях Заходу щодо ядерної катастрофи й послабити західну військову підтримку України.
- 2 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія використовує Запорізьку АЕС, як "живий щит" і небезпечно "брязкає ядерною зброєю"
- 27 липня міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що окупанти облаштовують вогневі позиції на Запорізькій АЕС
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