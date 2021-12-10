Росія шантажує Україну і вимагає прямих перемовин з бойовиками, перемир'я та обміну полоненими не буде, - Казанський

Про це Казанський повідомив у програмі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Росія системно на пропозиції України підписати й узгодити припинення вогню заявляє, що вона не є стороною конфлікту, тому нічого не буде узгоджувати. Це їхня позиція, яка не є новою. РФ так грає з нами уже 7 років, поки триває війна: чому ви звертаєтеся до нас, нас там немає, ми не беремо у цьому участь. Таким чином Росія постійно засвідчує, що з ними неможливо домовитися, адже вони весь час клеять дурня", - зазначив Казанський.



Щодо обміну полоненими журналіст зауважив, що позитивних новин немає, і додав, що Росія використовує питання обміну, як фактор політичного тиску на Україну.



"Якщо ми можемо назвати конкретні прізвища полонених українців, знаємо тривалість перебування в полоні, то з того боку - ніхто не знає жодних прізвищ. Вони абсолютно не піднімають цю тему у своїх медіа, взагалі не згадують про полонених. Насправді Росія цим користується. Росіяни розуміють, що для нас це важливо і цим користуються - шантажують нас у політичному плані", - сказав Казанський.



Журналіст наголосив, що головна вимога Росії - щоб Україна вела прямі перемовини з представниками "ЛДНР".



"Одним із елементів шантажу з боку Росії є закриття контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду. Хоча від цього в першу чергу страждає не український уряд, а самі жителі Донбасу, яких вони, як самі заявляють, захищають і рятують від України. Саме ці російськомовні мешканці Донбасу і страждають, адже їх закрили в ОРДЛО як у мишоловці. Україна постійно піднімає питання розблокування КПВВ, а вони ж висувають абсолютно дивні вимоги. Коли ж вдається домовитися і Україна відкриває КПВВ, то бойовики цього не роблять. До прикладу, у місті Щастя з нуля побудували Центри надання адміністративних послуг. Щоб мешканці окупованих територій могли виїхати й отримати документи. Бойовики просто бачать це і не відкривають КПВВ, адже розуміють, що з їхнього боку це буде виглядати програшно: у них розвал, розруха, в нас усе облаштовується саме для мешканців ОРДЛО. Тобто, Україна до людей ставиться набагато краще і демонструє це своїми діями. А бойовикам залишається діяти звичними для них методами: обмеження прав і свобод, заборони і насильство", - сказав Казанський.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що Збройні сили РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розгорнули роботу агітаційних груп, які розповсюджують пропагандистські матеріали із закликом йти на військову службу до окупантів.

Командувач військами Південного військового округу РФ генерал армії Олександр Дворніков назвав ситуацію на Донбасі однією із головних загроз для Росії

7 грудня президент РФ Володимир Путін у розмові з президентом США Джо Байденом звинуватив НАТО у "небезпечних спробах освоєння української території".

У Генштабі РФ назвали інформацію про підготовку російського вторгнення в Україну неправдивою.