Росія скликає засідання Радбезу ООН через "західні фейки" про Україну, – Кислиця

Про це у twitter написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.



"Треш-гурт путіністів при ООН оголосив про черговий шабаш у Нью-Йорку – Аррія РБ 6 травня про "західні фейки про Україну", – йдеться в повідомленні.



Кислиця назвав це рішення "дурдомом".

Раніше Кислиця заявив, що нездатність Ради безпеки ООН впливати на війну Росії проти України зумовлена тим, що РФ продовжує вдавати, ніби є повноправним та легітимним постійним членом.

Також повідомляли, що 26 квітня Сполучені Штати звинуватили Росію у багаторазовому використанні права вето в Раді Безпеки ООН, заявивши, що вони "надзвичайно стурбовані моделлю зловживання Росією своїм правом вето протягом останнього десятиліття".