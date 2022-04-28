Росія скликає засідання Радбезу ООН через "західні фейки" про Україну, – Кислиця
Росія хоче скликати неформальне засідання Ради безпеки ООН, щоб показати "західні фейки про Україну"
Про це у twitter написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
"Треш-гурт путіністів при ООН оголосив про черговий шабаш у Нью-Йорку – Аррія РБ 6 травня про "західні фейки про Україну", – йдеться в повідомленні.
Кислиця назвав це рішення "дурдомом".
- Раніше Кислиця заявив, що нездатність Ради безпеки ООН впливати на війну Росії проти України зумовлена тим, що РФ продовжує вдавати, ніби є повноправним та легітимним постійним членом.
- Також повідомляли, що 26 квітня Сполучені Штати звинуватили Росію у багаторазовому використанні права вето в Раді Безпеки ООН, заявивши, що вони "надзвичайно стурбовані моделлю зловживання Росією своїм правом вето протягом останнього десятиліття".
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