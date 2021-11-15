"Росія сподівається, що Європа не зможе перейти до справи": Кулеба закликав ЄС посилити санкції проти РФ

Про це повідомляє Polskie Radio.



За інформацією видання, Польща організувала в Брюселі зустріч міністрів закордонних справ держав ЄС, під час якої Кулеба попросив посилити санкції проти РФ.



"Росія звикла до слів і сподівається, що Європа не зможе перейти до справи", - заявив він.



Він також надав інформацію про концентрацію російських військ біля кордону з Україною й додав, що агресію Росії проти України необхідно розглядати в комплексі з її діями в Європі, зважаючи на штучно спровоковану міграційну кризу на кордоні з Польщею й Литвою, а також використання газу в якості зброї й кампанії з дезінформації.

Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.

Уночі ночі з 8 листопада на 9 листопада близько 500 мігрантів перекинули до кордону Литви.

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