"Росія сподівається, що Європа не зможе перейти до справи": Кулеба закликав ЄС посилити санкції проти РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі міністрів закордонних справ закликав Євросоюз посилити санкції проти Росії
Про це повідомляє Polskie Radio.
За інформацією видання, Польща організувала в Брюселі зустріч міністрів закордонних справ держав ЄС, під час якої Кулеба попросив посилити санкції проти РФ.
"Росія звикла до слів і сподівається, що Європа не зможе перейти до справи", - заявив він.
Він також надав інформацію про концентрацію російських військ біля кордону з Україною й додав, що агресію Росії проти України необхідно розглядати в комплексі з її діями в Європі, зважаючи на штучно спровоковану міграційну кризу на кордоні з Польщею й Литвою, а також використання газу в якості зброї й кампанії з дезінформації.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- 8 листопада тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків.
- Уночі ночі з 8 листопада на 9 листопада близько 500 мігрантів перекинули до кордону Литви.
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