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Росія - терористична держава на чолі з воєнним злочинцем, - Оксана Маркарова

27 березня, 2022 неділя
18:09
війна з Росією Оксана Маркарова

Послиня України у США вважає, що всі винні у розв'язанні війни Росії проти України повинні бути притягнуті до відповідальності

Про це повідомляє CNN, - інформує Еспресо.TV.

"Ну, знаєте, нам зрозуміло, що Росія – це терористична держава, яку очолює воєнний злочинець. І ми працюємо день і ніч,  запекло б’ємось, щоб захистити нашу землю та нашу демократію", – сказала Маркарова в ефірі CNN.

"Всі повинні бути притягнуті до відповідальності. Я думаю, що керувати державою з Гааги буде важко", – додала вона, маючи на увазі Міжнародний кримінальний суд, розташований у Нідерландах.

Маркарова розповіла, що російські війська "вбивають мирних жителів, вбивають дітей, руйнують наші лікарні, цивільну інфраструктуру, житлові будинки всюди. Це діяння військового злочинця, тому ми розпочали розслідування в Україні, тому Україна подала всі заяви до всіх міжнародних судів".  

"І Владіміру Путіну разом з усіма, з кожним росіянином, який за це несе відповідальність, доведеться потрапити до в’язниці за ці воєнні злочини», – сказала вона.

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Путін
Оксана Маркарова
злочинець
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