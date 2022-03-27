Про це повідомляє CNN, - інформує Еспресо.TV.



"Ну, знаєте, нам зрозуміло, що Росія – це терористична держава, яку очолює воєнний злочинець. І ми працюємо день і ніч, запекло б’ємось, щоб захистити нашу землю та нашу демократію", – сказала Маркарова в ефірі CNN.

"Всі повинні бути притягнуті до відповідальності. Я думаю, що керувати державою з Гааги буде важко", – додала вона, маючи на увазі Міжнародний кримінальний суд, розташований у Нідерландах.

Маркарова розповіла, що російські війська "вбивають мирних жителів, вбивають дітей, руйнують наші лікарні, цивільну інфраструктуру, житлові будинки всюди. Це діяння військового злочинця, тому ми розпочали розслідування в Україні, тому Україна подала всі заяви до всіх міжнародних судів".

"І Владіміру Путіну разом з усіма, з кожним росіянином, який за це несе відповідальність, доведеться потрапити до в’язниці за ці воєнні злочини», – сказала вона.

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